مجتمع
المـاء… استنـزاف ولا مسؤوليـة
تقرير لوزارة التجهيز والماء تحدث عن الإجراءات المتخذة والإكراهات التي تواجه تنفيذها قدم تقرير أخير لوزارة التجهيز والماء، مجموعة من التفاصيل حول الوضعية المائية اليوم في المغرب، والتي وصلت إلى «الخط الأحمر»، بسبب توالي سنوات الجفاف وانخفاض حقينة السدود واستنزاف الفرشات المائية في عدد من المناطق التيأكمل القراءة »
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