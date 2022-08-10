الرياضة
الجيش يدخل “الميركاتو” بقوة
تعاقد مع ثلاثة لاعبين إضافيين في آخر لحظة ضمنهم تونسي ومدد للنفاتي ومفاوضات جارية مع مدربين حقق الجيش الملكي “ريمونتادا” في “الميركاتو” الصيفي، بعدما تعاقد مع أربعة لاعبين دفعة واحدة، أول أمس (الاثنين)، تحضيرا للموسم الكروي المقبل. واستهل الفريق العسكري انتداباته بالتعاقد مع أحمد حمودان في الوهلةأكمل القراءة »
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