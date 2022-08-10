الرياضة
الشعيبي ينضم لخريبكة
نجح أولمبيك خريبكة في حسم صفقة التعاقد مع أسامة الشعيبي، ليصبح أول انتداباته خلال الفترة الحالية، تزامنا مع التحاق المدرب التونسي لسعد الدريدي الذي يخوض أول تجربة في المغرب. ووقع الشعيبي، من مواليد 29 دجنبر 1993، الذي يلعب وسط ميدان هجومي، عقدا يمتد لموسمين، إذ التحق بأولمبيكأكمل القراءة »
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