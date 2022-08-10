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الرياضة

باعـوش “يعـود” إلـى المحمديـة

منذ دقيقتين
الفريق الأحمر يقترب من التعاقد مع مدرب جديد لحراس المرمى التحق همام باعوش، بتداريب شباب المحمدية، التي انطلقت هذا الأسبوع. وأكد الوداد ضمه لباعوش، خلال الانتدابات الصيفية، غير أن اللاعب التحق بتداريب شباب المحمدية، بعد نهاية عطلته الصيفية. وحسب معلومات “الصباح” فإن جزئيات تفصل باعوش عن الانتقالأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين
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