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الرياضة

تفاصيل عقد المسكيني مع الحسنية

منذ 3 دقائق
تعاقد حسنية أكادير مع مدرب الحراس علاء الدين المسكيني، لمدة موسمين، بعد اشتغاله الموسم الماضي مع وليد الركراكي، بالوداد الرياضي. ويعقد الحسنية الكثير من الآمال على المسكيني، للتنقيب والبحث عن حارس للمستقبل، إذ منذ اعتزال الحارس فهد الأحمدي، وانتقال هشام المجهد إلى اتحاد طنجة، لم يستطع الحسنيةأكمل القراءة »

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