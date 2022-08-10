الرياضة
طنجـة يعسكـر بالمحمديـة
متاعب الفريق مع النزاعات متواصلة ومايي في طريقه للهلال السوداني قرر بادو الزاكي، مدرب اتحاد طنجة، نقل التربص الإعدادي المغلق للفريق إلى المحمدية، بعدما تعذر على المكتب المديري للنادي إقامته بتركيا، كما تم الاتفاق على ذلك في بداية الأمر. وعزت مصادر مقربة من الفريق الطنجاوي، تغيير وجهةأكمل القراءة »
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