fbpx
الرياضة

طنجـة يعسكـر بالمحمديـة

منذ دقيقتين
متاعب الفريق مع النزاعات متواصلة ومايي في طريقه للهلال السوداني قرر بادو الزاكي، مدرب اتحاد طنجة، نقل التربص الإعدادي المغلق للفريق إلى المحمدية، بعدما تعذر على المكتب المديري للنادي إقامته بتركيا، كما تم الاتفاق على ذلك في بداية الأمر. وعزت مصادر مقربة من الفريق الطنجاوي، تغيير وجهةأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.