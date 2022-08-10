الأولى
تحويلات تفضح شبكة للجنس الافتراضي
حسابان استقبلا تحويلات بـ 650 مليونا يسجلان عمليات مشبوهة نحو حسابات أخرى أثارت تحويلات مالية إلى حسابين بنكيين في اسم امرأة شكوكا لدى أحد العاملين بوكالة بنكية مكلف بالإشراف على تدبيرهما، خاصة أن صاحبتهما ليست لها أي شركة أو نشاط تجاري مصرح به. وأفادت مصادر لـ»الصباح» أنأكمل القراءة »
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