الرياضة
الانخراط والحرب في بيان للبدراوي
إعلان مثير للجدل عن اجتماع للمكتب بهدف تخفيض سومة الانخراط وتوسيع قاعدة المنخرطين أثار عزيز البدراوي، رئيس الرجاء الرياضي، الجدل ب”ستوري” على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، بإعلانه عن جدول أعمال اجتماع للمكتب المسير، المنعقد أمس (الثلاثاء)، منهيا إياه بعبارة “الحرب العالمية ستقوم”. وذكر رئيس الرجاء فيأكمل القراءة »
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