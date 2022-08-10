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حوادث

خلاف ينتهي بقتل امرأة لطليقها

منذ 47 ثانية
الجانية لم تتقبل اعتراضه طريقها فأجهزت عليه بطعنات في القلب وأبحاث لكشف خلفيات القضية شهد دوار أمكرول بجماعة تروال إقليم وزان، أخيرا، جريمة قتل بشعة ذهب ضحيتها رجل على يد طليقته، التي وجهت له طعنات كانت كافية لإزهاق روحه. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعطيات الأولية للبحث، كشفتأكمل القراءة »

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منذ 47 ثانية
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