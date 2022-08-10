حوادث
خلاف ينتهي بقتل امرأة لطليقها
الجانية لم تتقبل اعتراضه طريقها فأجهزت عليه بطعنات في القلب وأبحاث لكشف خلفيات القضية شهد دوار أمكرول بجماعة تروال إقليم وزان، أخيرا، جريمة قتل بشعة ذهب ضحيتها رجل على يد طليقته، التي وجهت له طعنات كانت كافية لإزهاق روحه. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعطيات الأولية للبحث، كشفتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا