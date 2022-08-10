حوادث
20 سنة لقاتل صديقه بمكناس
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة متهم أربعيني بجناية الضرب والجرح العمديين بواسطة أداة حديدية، المؤدية للوفاة دون نية إحداثه وهتك عرض قاصر بالعنف والسكر العلني، مع تعديله، برفع العقوبة الصادرة في حق المتهم ابتدائيا من 15 سنة سجنا إلىأكمل القراءة »
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