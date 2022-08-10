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حوادث

شبكة “التجار” تنصب بعقود وهمية

منذ 10 دقائق
إيقاف أربعة من أفرادها في مليلية استغلوا مهاجرين في أعمال “السخرة” فككت السلطات الأمنية الإسبانية في مليلية المحتلة، شبكة، أغلب أفرادها من التجار، احتالت على مهاجرين مغاربة في عقود عمل وهمية، واستغلتهم بطريقة غير قانونية في أعمال “السخرة”. وتمكنت وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية والتزوير، التابعةأكمل القراءة »

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منذ 10 دقائق
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