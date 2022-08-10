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بانوراما

“سفيحة”… الوجهة المفضلة

منذ 4 دقائق
زاده إشعاعا منتجع سياحي يوفر فيلات فاخرة للمصطافين على بعد كيلومترات معدودة من الحسيمة، يوجد شاطئ “سفيحة”، وهو واحد من الوجهات الشاطئية الأكثر جذبا للمصطافين. يوفر هذا الشاطئ لمرتاديه مجموعة من خدمات الاصطياف، تتنوع بين المطاعم والمقاهي التي تقدم جميع أصناف المأكولات والمشروبات وأصحاب “شواية السردين” الذينأكمل القراءة »

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