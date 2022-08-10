الأولى
أسلحة نارية لمهاجمة “مخازنية”
أشهر مجهولون أسلحة نارية وبيضاء في وجه عناصر القوات المساعدة المكلفة بحراسة سواحل وشواطئ إقليم الدريوش، التي سعت إلى التأكد من هويتهم، بعد الاشتباه في أنشطتهم بشاطئ شملالة بجماعة أمجاو. وعاين أفراد القوات المساعدة عددا من المجهولين يقصدون شاطئ شملالة على متن سيارة رباعية الدفع، ما دفعهمأكمل القراءة »
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