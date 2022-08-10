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أسلحة نارية لمهاجمة “مخازنية”

منذ 9 دقائق
أشهر مجهولون أسلحة نارية وبيضاء في وجه عناصر القوات المساعدة المكلفة بحراسة سواحل وشواطئ إقليم الدريوش، التي سعت إلى التأكد من هويتهم، بعد الاشتباه في أنشطتهم بشاطئ شملالة بجماعة أمجاو. وعاين أفراد القوات المساعدة عددا من المجهولين يقصدون شاطئ شملالة على متن سيارة رباعية الدفع، ما دفعهمأكمل القراءة »

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