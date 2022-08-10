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اعتقال بارون ضمن شبكة 72 أمنيا ودركيا

منذ دقيقتين
أمرت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ليلة أول أمس (الاثنين)، بإيداع بارون دولي لتهريب المخدرات، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، الذي نقل إليه وسط إجراءات أمنية مشددة للدرك، وكان وراء الإطاحة برئيس المنطقة الإقليمية للأمن سابقا بالمضيق الفنيدق، أدين ابتدائيا واستئنافياأكمل القراءة »

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