الأولى
هدر 500 مليار على سدود متعثرة
منع مقاولات “غشاشة” من الصفقات وتفادي المحاكم لنزع الملكية طالب نزار بركة، وزير التجهيز والماء كبار مسؤولي الوزارة بفتح تحقيق في صفقات شهدت تعثرا في بناء سدود، إذ تم وضع مخطط وطني منذ 2009 إلى 2020، لأجل بناء 60 سدا، ولم يشيد سوى 30 منها، والباقي فيأكمل القراءة »
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