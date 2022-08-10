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المغاربة رابع شعب يسرق أنترنت الجيران

منذ 5 دقائق
Schoolchildren use digital tablets in a classroom during a visit of French National Education minister on February 22, 2016 in Le Havre, northwestern France. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
9 في المائة من المستخدمين اعترفوا باقتحام شبكة لا سلكية قريبة منهم رغم أن أسعار خدمة الولوج إلى الأنترنت، أصبحت في المتناول نسبيا، مقارنة بالأعوام الماضية، فإن بعض المغاربة ما زالوا “يسرقون” صبيب الأنترنت (الويفي) من جيرانهم، ما جعلنا نحتل المركز الرابع عالميا في استعارة “الويفي” منأكمل القراءة »

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