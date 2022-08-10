الأولى
المغاربة رابع شعب يسرق أنترنت الجيران
9 في المائة من المستخدمين اعترفوا باقتحام شبكة لا سلكية قريبة منهم رغم أن أسعار خدمة الولوج إلى الأنترنت، أصبحت في المتناول نسبيا، مقارنة بالأعوام الماضية، فإن بعض المغاربة ما زالوا “يسرقون” صبيب الأنترنت (الويفي) من جيرانهم، ما جعلنا نحتل المركز الرابع عالميا في استعارة “الويفي” منأكمل القراءة »
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