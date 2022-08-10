أخبار 24/24
تحت الدف
ينهج مديران إقليميان لوزارة التجهيز والماء صمت القبور، بخصوص بيع رمال غير صالحة للبناء، ذات جودة رديئة يتم استخراجها بطريقة “سرية”، وتارة علنية، من مقالع تعلم السلطات المختصة مكانها، وعدد الشاحنات وأرقام لوحاتها التي تتناوب على شحنها، وإغراق السوق بها. وعرفت السوق الوطنية إنزالا كبيرا لرمال ضعيفةأكمل القراءة »
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