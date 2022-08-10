أخبار الصباح
أخبار الصباح
< خليفة حصرت الداخلية صلاحيات معاينة مخالفات التعمير ومحاربة البناء العشوائي في القياد والباشاوات، مسجلة عدم أهلية باقي الموظفين لذلك، بمن فيهم خليفة القائد وخليفة الباشا. واعتبر دليل وزعته مديرية الشؤون القانونية والمنازعات، حصلت "الصباح" على نسخة منه، أن معاينة مخالفات التعمير وتحرير المحاضر بشأنها أمر موكولأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا