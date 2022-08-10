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أخبار الصباح

أخبار الصباح

منذ 3 دقائق
< خليفة حصرت الداخلية صلاحيات معاينة مخالفات التعمير ومحاربة البناء العشوائي في القياد والباشاوات، مسجلة عدم أهلية باقي الموظفين لذلك، بمن فيهم خليفة القائد وخليفة الباشا. واعتبر دليل وزعته مديرية الشؤون القانونية والمنازعات، حصلت "الصباح" على نسخة منه، أن معاينة مخالفات التعمير وتحرير المحاضر بشأنها أمر موكولأكمل القراءة »

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