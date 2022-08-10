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وطنية

وزراء‭ ‬يصفون‭ ‬تركة‭ ‬الإسلاميين

منذ 3 دقائق
صفى‭ ‬وزراء‭ ‬حكومة‭ ‬عزيز‭ ‬أخنوش،‭ ‬تركة‭ ‬الإسلاميين،‭ ‬بإعفاء‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬بمختلف‭ ‬الوزارات‭ ‬مركزيا‭ ‬وجهويا،‭ ‬والكتاب‭ ‬العامين‭ ‬ومفتشين،‭ ‬ومديرين،‭ ‬وفتحوا‭ ‬الباب‭ ‬على‭ ‬مصراعيه‭ ‬لمغادرة‭ ‬آخرين‭ ‬قريبا،‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬تقدير‭ ‬الأمور،‭ ‬وبروز‭ ‬اختلاف‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬تدبير‭ ‬سياسة‭ ‬الوزراء‭ ‬عمليا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكدته‭ ‬مصادر‭ “‬الصباح‭”.‬ وسجل‭ ‬بعض‭ ‬الوزراء،‭أكمل القراءة »

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