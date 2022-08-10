وطنية
وزراء يصفون تركة الإسلاميين
صفى وزراء حكومة عزيز أخنوش، تركة الإسلاميين، بإعفاء العديد من كبار المسؤولين بمختلف الوزارات مركزيا وجهويا، والكتاب العامين ومفتشين، ومديرين، وفتحوا الباب على مصراعيه لمغادرة آخرين قريبا، بسبب سوء تقدير الأمور، وبروز اختلاف حول كيفية تدبير سياسة الوزراء عمليا، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”. وسجل بعض الوزراء،أكمل القراءة »
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