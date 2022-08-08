حصيلة موسم الحبوب … بلاغ لوزارة الفلاحة

في ما يلي النقاط الرئيسية الواردة ضمن بلاغ وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشأن الحصيلة النهائية لموسم الحبوب 2021 2022:

– الحصيلة النهائية للمحصول، بلغت 34 مليون قنطار

– 18,9 مليون قنطار من القمح الطري

– 8,1 مليون قنطار من القمح الصلب

– 7,0 مليون قنطار من الشعير

– بلغت مساحة الحبوب المزروعة لهذا الموسم 3,6 مليون هكتار

– يأتي 58 في المائة من الإنتاج من المناطق المواتية: فاس – مكناس والرباط – سلا – القنيطرة.

– ساهمت الحبوب المسقية بنسبة 20,7 في المائة فقط من إجمالي الإنتاج.

– شهد الموسم الفلاحي 2021-2022 تساقطات مطرية بلغت 199 ملم في نهاية ماي 2022، بانخفاض 44 في المائة بالمقارنة مع معدل التساقطات المطرية خلال 30 سنة الأخيرة (355 ملم) وانخفاض بنسبة 34 في المائة مقارنة بالموسم السابق (303 ملم) في نفس التاريخ.

– من المتوقع أن تسجل القيمة المضافة الفلاحية المرتقبة انخفاضا بنسبة 14 في المائة . وسيؤدي هذا الانخفاض إلى انخفاض النمو ب 1,8 نقطة.