حوادث
20 سنة لمتهم بمحاولة القتل بالجديدة
ينتمي إلى عصابة “الروبيو” التي تهاجم منازل المواطنين وتسلبهم أموالهم قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة متهم يبلغ من العمر 27 سنة، يتحدر من الجماعة الترابية أولاد احسين، وحكمت عليه بـ20 سنة سجنا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية محاولة القتلأكمل القراءة »
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