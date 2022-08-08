حوادث
السجن لسارق دراجات نارية
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة شخص، والحكم عليه ب8 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته بجناية السرقة الموصوفة مع تعدد الجناة. وورد في محضر الضابطة القضائية أنها توصلت بشكاية من أحد المشتكين، أكد فيها أنه يتاجر في الدراجات النارية القديمة، وأنه اقتنى واحدةأكمل القراءة »
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