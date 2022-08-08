الرياضة
“البارصا” أمام صدمة تاريخية
“الليغا” ترفض تأهيل تعاقداته الجديدة بسبب الديون صدم الاتحاد الإسباني لكرة القدم، برشلونة، بعدم الموافقة على الانتدابات الوازنة التي قام بها، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، معتبرا أن وضعية النادي المالية ليست سليمة. وتلقى “البارصا” ورئيسه خوان لابورتا الخبر، كالصاعقة، إذ خطف الأنظار أخيرا بانتداباته القوية، منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا