fbpx
الرياضة

“البارصا” أمام صدمة تاريخية

منذ ساعة واحدة
“الليغا” ترفض تأهيل تعاقداته الجديدة بسبب الديون صدم الاتحاد الإسباني لكرة القدم، برشلونة، بعدم الموافقة على الانتدابات الوازنة التي قام بها، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، معتبرا أن وضعية النادي المالية ليست سليمة. وتلقى “البارصا” ورئيسه خوان لابورتا الخبر، كالصاعقة، إذ خطف الأنظار أخيرا بانتداباته القوية، منأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.