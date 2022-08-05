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بانوراما

“الدوخة”… الوقاية قبل السفر

منذ 4 دقائق
 الدكتورة جبراني قالت إنها رد فعل طبيعي تجاه إشارات عصبية متضاربة كشفت الدكتورة كوثر جبراني، بعض أسباب الإصابة بـ”دوار” السفر أو “الدوخة”. وأوضحت جبراني في حوار مع “الصباح”، أنها رد فعل طبيعي من الجسم تجاه إشارات عصبية متضاربة، مؤكدة أن هناك مجموعة من الأعراض التي يشعر بها الشخصأكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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