fbpx
بانوراما

“تلايوسف”…  سحر البحر وجمال الطبيعة

منذ 3 دقائق
من أكثر الوجهات الشاطئية المميزة رغم بنياته التحتية السيئة      تعرف الحسيمة المنفتحة على البحر الأبيض المتوسط، تدفقا كبيرا للسياح المغاربة والأجانب خلال فترة الصيف. وبفضل ثمرة عمل دؤوب، أصبح عدد زائري هذه المدينة يزداد شيئا فشيئا وتزداد رغبتهم في اكتشاف هذه المنطقة التي كانت قبل بضع سنواتأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.