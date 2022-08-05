بانوراما
“تلايوسف”… سحر البحر وجمال الطبيعة
من أكثر الوجهات الشاطئية المميزة رغم بنياته التحتية السيئة تعرف الحسيمة المنفتحة على البحر الأبيض المتوسط، تدفقا كبيرا للسياح المغاربة والأجانب خلال فترة الصيف. وبفضل ثمرة عمل دؤوب، أصبح عدد زائري هذه المدينة يزداد شيئا فشيئا وتزداد رغبتهم في اكتشاف هذه المنطقة التي كانت قبل بضع سنواتأكمل القراءة »
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