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بانوراما

“دوريون” يطلق تشكيلة جديدة

منذ 25 ثانية
أطلق المصمم العالمي المغربي “سيمون دوريو”  تشكيلة جديدة، خاصة بملابس الصيف والشاطئ، تحمل شعار “الحياة والحرية”، بعد سنتين من التوقف بسبب فيروس كورونا. واختار “دوريون” أن تكون تشكيلته مخصصة لفئة محددة، إذ تتميز بالعصرنة والألوان المبهجة، وفي الوقت نفسه عملية ومريحة دون التخلي عن الأناقة والإبداع. واحتفظ “دوريون” بالروح المغربيةأكمل القراءة »

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منذ 25 ثانية


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