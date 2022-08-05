الأولى
“حبيبيس” في انتظار “عيون تاتا”
زوجة “الميلودي” تركل شرطيا وتشتمه وأمن القنيطرة يتفاعل بصرامة مع “فيديو العار” أثنى المواطنون الذين شاهدوا “فيديو” زوجة عادل الميلودي وهي تعنف وتهين رجل شرطة، على عمل ولاية أمن القنيطرة، التي سارعت إلى التفاعل مع المقطع “الفضيحة” الذي نشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وقامتأكمل القراءة »
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