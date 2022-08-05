الأولى
حرب مواقع وامتيازات تفجر الصحة
اتهامات بتقليم أظافر مسؤول وقطع خطوط الإمدادات عن صفقات وطلبيات تحدثت مصادر، منذ أيام، وبوسائل تواصل مختلفة، عما أسمته «حرب اختصاصات ومواقع وصفقات وأموال” تدور رحاها بين خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وعبد الكريم مزيان بلفقيه، الكاتب العام للوزارة نفسها. ونقلت “الصباح” عددا من المعطياتأكمل القراءة »
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