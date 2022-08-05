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حوادث

إدانة متهمين بالسرقة والتخدير

منذ 12 ثانية
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة شخصين، والحكم على الأول ب6 سنوات والثاني بسنتين سجنا نافذا، بعد مؤاخذتهما من أجل جناية السرقة الموصوفة بيد مسلحة وحيازة سلاح في ظروف من شأنها الإضرار بأمن وسلامة الأشخاص والتخدير. وأحالت الضابطة القضائية لدى الدائرة الأمنية الثانيةأكمل القراءة »

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منذ 12 ثانية


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