افتتاحية
“الفالطة بالكبوط”
لا نية لأحد (في حدود اعتقادنا)، في مصادرة مسار طويل من إصلاح العدالة، بجميع مؤسساتها ومكوناتها ورافعاتها الأساسية، وواحدة منها، توفير شروط الحماية للمبلغين عن الفساد. فكي نشجع المواطنين على التعبئة والانخراط ومساعدة السلطة القضائية على تعقب مكامن الفساد، يجب أن تتوفر لنا الشجاعة نفسها، لاعتبار المبلغينأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا