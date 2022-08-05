مجتمع
خارطة طريق لقطاع النسيج
قدم أنس الأنصاري، الذي انتخب على رأس الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة في ماي الماضي رفقة عمر ساجد نائبا له، خارطة الطريق التي ستسير عليها الجمعية، خلال مرحلة ولايته الممتدة من 2022 إلى 2025. وشدد الأنصاري على أن توحيد الفاعلين في القطاع حول نظرة مشتركة سيكون، خلالأكمل القراءة »
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