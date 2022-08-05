مجتمع
أسعار المحروقات تغضب الكنفدرالية
استنكرت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل صمت الحكومة وغياب آليات الرقابة المؤسساتية، بشأن ما اعتبرته استمرارا في نهب جيوب المغاربة، من قبل شركات المحروقات. وطالب المكتب التنفيذي للكنفدرالية في آخر اجتماع له، الحكومة باتخاذ إجراءات لوقف ارتفاع الأسعار، عبر تحديد هامش الربح، ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة علىأكمل القراءة »
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