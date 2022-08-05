fbpx
مجتمع

سيارات الدولة لقضاء العطل الصيفية

منذ 20 ثانية
رغم الدوريات والمراسلات التي خرجت من مكتب وزير الداخلية، في السنوات الخمس الأخيرة، حول منع الموظفين في الجماعات الترابية، والإدارات الترابية والعمومية، من استعمال سيارات الدولة، خارج أوقات العمل، وخارج دائرة العمل، وفي أوقات العطل وغيرها، فإن البعض ما زال مصرا على مخالفة هذه الأوامر، ويخل بالقانونأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 20 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.