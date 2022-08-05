مجتمع
سيارات الدولة لقضاء العطل الصيفية
رغم الدوريات والمراسلات التي خرجت من مكتب وزير الداخلية، في السنوات الخمس الأخيرة، حول منع الموظفين في الجماعات الترابية، والإدارات الترابية والعمومية، من استعمال سيارات الدولة، خارج أوقات العمل، وخارج دائرة العمل، وفي أوقات العطل وغيرها، فإن البعض ما زال مصرا على مخالفة هذه الأوامر، ويخل بالقانونأكمل القراءة »
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