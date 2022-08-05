الصباح الفني
حسني يفاجئ بنجبارة
تقاسمت الممثلة هند بنجبارة مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، مقطع فيديو خاصا بها، أعاد الفنان المصري تامر حسني، نشره على صفحته. وظهرت بنجبارة في الفيديو وهي ترقص على نغمات أحدث أغاني حسني، ليقرر بدوره تقاسمه مع متابعيه، وهي الخطوة التي أسعدتها كثيرا، من أجل ذلك أعادت نشره على صفحتها، وأرفقته بتعليق جاء فيه “أجمل شيء هذا اليوم،أكمل القراءة »
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