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الرياضة

بانون يكذب “أسبيتار”

منذ 24 ثانية
نفى بدر بانون، المنضم حديثا لقطر القطري، ما جاء في شريط لأسبيتار، يؤكد تأخر عودة الدولي المغربي للميادين. وكتب بدر بانون على حسابه في “إنستغرام”، “الحمد لله على التعافي مائة بالمائة بعد التأكد كم مرة بعد العديد من الكشوفات الطبية التي سبق التأكد منها من قبل، بأنأكمل القراءة »

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منذ 24 ثانية


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