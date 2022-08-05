الرياضة
بانون يكذب “أسبيتار”
نفى بدر بانون، المنضم حديثا لقطر القطري، ما جاء في شريط لأسبيتار، يؤكد تأخر عودة الدولي المغربي للميادين. وكتب بدر بانون على حسابه في “إنستغرام”، “الحمد لله على التعافي مائة بالمائة بعد التأكد كم مرة بعد العديد من الكشوفات الطبية التي سبق التأكد منها من قبل، بأنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا