الرياضة
مول أتاي يعود لخنيفرة
تعاقد شباب أطلس خنيفرة مع المهدي مول أتاي، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع اتحاد تواركة. وسبق لمول أتاي أن لعب لشباب مريرت وشباب أطلس خنيفرة، قبل أن ينتقل إلى شباب المحمدية. ورفع الفريق الخنيفري عدد انتداباته إلى أربعة لاعبين، وهم عدنان برداد قادما منأكمل القراءة »
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