الرياضة
العين يخطف مباريك
خطف العين الإماراتي مهدي مباريك، لاعب وسط الفتح الرياضي، في آخر لحظة، بعد منافسة قوية من أندية وطنية وعربية، ليوقع معه عقدا لخمس سنوات. ورغم أن إدارة الفتح ترفض الكشف عن قيمة الصفقة، التي انضم بموجبها مباريك إلى العين الإماراتي، إلا أن مصدرا مطلعا قدرها بنحو مليارأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا