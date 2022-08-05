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الرياضة

العين يخطف مباريك

منذ 15 ثانية
خطف العين الإماراتي مهدي مباريك، لاعب وسط الفتح الرياضي، في آخر لحظة، بعد منافسة قوية من أندية وطنية وعربية، ليوقع معه عقدا لخمس سنوات. ورغم أن إدارة الفتح ترفض الكشف عن قيمة الصفقة، التي انضم بموجبها مباريك إلى العين الإماراتي، إلا أن مصدرا مطلعا قدرها بنحو مليارأكمل القراءة »

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منذ 15 ثانية


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