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الرياضة

بامعمـر يعـود إلـى”المـاص”

منذ 15 ثانية
أشعل المغرب الفاسي “الميركاتو” الصيفي، بانتداب محمد بامعمر، القادم من اتحاد طنجة، بصفقة انتقال حر، بعد اتفاقه مع إسماعيل الجامعي، رئيس الفريق. واستغل الجامعي علاقته بوكيل اللاعب محمد علي بامعمر، لضمه لصفوف الفريق، علما أنه سبق ولعب للمغرب الفاسي في بداية مسيرته الكروية، فيما جاور في وقتأكمل القراءة »

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منذ 15 ثانية


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