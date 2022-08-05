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الرياضة

فورسي: حققت حلمي بالانضمام للرجاء

منذ 17 ثانية
لاعب الفريق الجديد قال إن البدراوي أعاد الأمل للجماهير قال عبد الحي فورسي، لاعب الرجاء الرياضي الجديد، إنه حقق حلمه بحمل قميص الفريق الأخضر، والذي يعتبره واحدا من أكبر الفرق الوطنية. وأضاف فورسي في حوار مع «الصباح»، أن عزيز البدراوي رئيس الرجاء، أعاد الأمل لجماهير الفريق، بعدأكمل القراءة »

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منذ 17 ثانية


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