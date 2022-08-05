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الرياضة

مالانغـو يقتـرب مـن الرجـاء

منذ 3 دقائق
الفريق يسعى لإعارة باديبانغا وكابانغو لفسح المجال أمام الأجانب الجدد علمت “الصباح” أن الرجاء الرياضي، بات قريبا من إعادة الكونغولي بين مالانغو للفريق، إعارة لموسم واحد، بعدما خرج من حسابات فريقه الشارقة الإماراتي. وأوضحت مصادر مطلعة، أن الفريق الأخضر ومالانغو وصلا إلى اتفاق يقضي بعودته للرجاء، فيأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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