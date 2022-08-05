الرياضة
توقف المفاوضات بين البحيري والوداد
خلاف حول طبيعة منحة التوقيع يؤجل إتمام الصفقة توقفت المفاوضات بين الوداد الرياضي وياسين البحيري لاعب مولودية وجدة، بسبب خلاف حول منحة المردودية. وذكر مصدر مطلع، أن اجتماع وكيل أعمال اللاعب، بسعيد الناصري، رئيس الوداد، لم يمر في ظروف طبيعية، بعد أن تشبث الطرفان بموقفهما من منحةأكمل القراءة »
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