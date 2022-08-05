الرياضة
العمري يمدد عقده مع آسفي
مكتب الفريق العبدي يفاوض مدافعا من البرازيل وينتدب وايا توصل المكتب المسير لأولمبيك آسفي إلى اتفاق نهائي مع المدافع الأيسر منصف العمري، يقضي بتمديد عقده لموسم إضافي. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح” فإن الطرفين كانا بصدد توقيع عقد مدته موسمان، قبل أن يتم الاستقرار على موسم واحدأكمل القراءة »
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