الرياضة
زياش يفجر خلافا داخل يونايتد
فجر الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب تشيلسي، خلافا داخل مانشستر يونايتد، بين المدرب إريك دين هاغ، ومسؤولي الفريق، بناء على ما جاء في مقال لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية. وأوضح المقال نفسه أن دين هاغ، يرغب بشدة في انتداب زياش، لملء الخصاص الحاصل في وسط الميدان، غير أنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا