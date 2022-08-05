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الرياضة

زياش يفجر خلافا داخل يونايتد

منذ 16 ثانية
فجر الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب تشيلسي، خلافا داخل مانشستر يونايتد، بين المدرب إريك دين هاغ، ومسؤولي الفريق، بناء على ما جاء في مقال لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية. وأوضح المقال نفسه أن دين هاغ، يرغب بشدة في انتداب زياش، لملء الخصاص الحاصل في وسط الميدان، غير أنأكمل القراءة »

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منذ 16 ثانية


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