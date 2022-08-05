بانوراما
العصائر والكوكتيلات… الحذر
“كول وقيس” مع أدهشور يلجأ العديد من الأشخاص خلال فصل الصيف، إلى استهلاك العصائر الطبيعية والصناعية على شكل كوكتيلات للتخفيف من حرارة الجسم وزيادة الشعور بالانتعاش. ويحتوي عصير الفاكهة الطبيعي على فيتامينات ومعادن وسكريات وماء، فيما تحتوي العصائر الصناعية على الماء والسكر والملونات مع بعض الفيتامينات المضافة،أكمل القراءة »
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