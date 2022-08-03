خاص
البرلمان… الحصيلة في الميزان
الحكومة راضية عن أدائها والمعارضة تطالب بتعزيز المقاربة التشاركية صادق مجلسا البرلمان خلال الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية على 30 مشروع قانون بصفة نهائية، من أصل 35 مشروعا جرى إيداعها لدى المجلسين. وبلغ عدد الجلسات العامة التشريعية المنعقدة لدراسة مشاريع القوانين 30أكمل القراءة »
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