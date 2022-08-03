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خاص

البرلمان‭… ‬الحصيلة‭ ‬في‭ ‬الميزان

منذ 25 ثانية
الحكومة‭ ‬راضية‭ ‬عن‭ ‬أدائها‭ ‬والمعارضة‭ ‬تطالب‭ ‬بتعزيز‭ ‬المقاربة‭ ‬التشاركية صادق‭ ‬مجلسا‭ ‬البرلمان‭ ‬خلال‭ ‬الدورة‭ ‬التشريعية‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬التشريعية‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الولاية‭ ‬التشريعية‭ ‬على‭ ‬30‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بصفة‭ ‬نهائية،‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬35‭ ‬مشروعا‭ ‬جرى‭ ‬إيداعها‭ ‬لدى‭ ‬المجلسين‭.‬ وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الجلسات‭ ‬العامة‭ ‬التشريعية‭ ‬المنعقدة‭ ‬لدراسة‭ ‬مشاريع‭ ‬القوانين‭ ‬30‭أكمل القراءة »

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