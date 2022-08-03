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بنجلون والزاوي في “ثويزا” بطنجة

منذ 34 ثانية
تحدثا عن تجربتهما في الكتابة والنضال وانتكاسة دعاة النهضة بسبب “الصحوة الإسلامية” شهدت فعاليات “مهرجان ثويزا” في دورته السادسة عشرة، الذي نظم تحت شعار: “ما زال على هذه الأرض ما يستحق الحياة”، تنظيم عدة أنشطة فنية وثقافية. وعرف المهرجان تدشين معرض للكتاب، بمشاركة ثلاث دور للنشر، إضافةأكمل القراءة »

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منذ 34 ثانية


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