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بنجلون والزاوي في “ثويزا” بطنجة
تحدثا عن تجربتهما في الكتابة والنضال وانتكاسة دعاة النهضة بسبب “الصحوة الإسلامية” شهدت فعاليات “مهرجان ثويزا” في دورته السادسة عشرة، الذي نظم تحت شعار: “ما زال على هذه الأرض ما يستحق الحياة”، تنظيم عدة أنشطة فنية وثقافية. وعرف المهرجان تدشين معرض للكتاب، بمشاركة ثلاث دور للنشر، إضافةأكمل القراءة »
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