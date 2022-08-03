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اذاعة وتلفزيون

“Persuasion” على “نتفليكس”

منذ 32 ثانية
بثت منصة “نتفليكس” فيلم “Persuasion” المقتبس من رواية الكاتبة الإنجليزية “جاين أوستن”، وبطولة داكوتا جونسون وهنري جولدينج وسوكي واترهاوس وريتشارد جرانت. وتعد رواية إقناع “Persuasion”، آخر ما كتبته الكاتبة أوستن، إذ بدأت بكتابة هذه الرواية بعدما انتهت من كتابة رواية “إيما”، وأنهتها في غشت 1816، بينما توفيتأكمل القراءة »

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منذ 32 ثانية


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