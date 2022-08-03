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بانوراما

إلياس يشتغل في إعلام داعش

منذ 42 ثانية
المجاطي… من الملالي إلى البغدادي 3 “الهوتة” مقبرة جماعية ضواحي الرقة يدفن فيها التنظيم خصومه ومعارضيه تفتح “الصباح” من خلال هذه السلسلة قصة أم آدم المجاطي وابنها إلياس، وتتعقب “مغامراتهما” بعد التحاقهما بالتنظيم الإرهابي داعش من خلال كتاب “رحلتي مع آل المجاطي من إمارة الملالي إلى خلافةأكمل القراءة »

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منذ 42 ثانية


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