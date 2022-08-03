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الصباح الفني

قالوا

منذ 26 ثانية
زيدان كتب‭ ‬الروائي‭ ‬المصري‭ ‬يوسف‭ ‬زيدان‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬الغباء‭ ‬لا‭ ‬دواء‭ ‬له،‭ ‬فلا‭ ‬تجهد‭ ‬روحك‭ ‬في‭ ‬الجدال‭ ‬مع‭ ‬الأغبياء،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬المتعصبين‭ ‬لعقيدة‭”.‬ قراقي كتب‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬قراقي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬لنبحث‭ ‬عما‭ ‬يجمعنا‭ ‬فمنه‭ ‬يبدأ‭ ‬التكامل،‭ ‬ولندع‭ ‬ما‭ ‬يفرقنا‭ ‬فهو‭أكمل القراءة »

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