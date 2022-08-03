الصباح الفني
قالوا
زيدان كتب الروائي المصري يوسف زيدان تدوينة جاء فيها “الغباء لا دواء له، فلا تجهد روحك في الجدال مع الأغبياء، أو في الحوار مع المتعصبين لعقيدة”. قراقي كتب الباحث في السياسة عبد العزيز قراقي تدوينة جاء فيها “لنبحث عما يجمعنا فمنه يبدأ التكامل، ولندع ما يفرقنا فهوأكمل القراءة »
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