اذاعة وتلفزيون
“فلوورز” على “شدى تيفي”
سيكون مشاهدو قناة “شدى تيفي” الخاصة، اليوم (الأربعاء)، على موعد مع حلقة جديدة من البرنامج التلفزيوني “فلوورز”، الذي تشرف على تقديمه ابتسام مستتر. ويسلط البرنامج، الذي أثار أكثر من مرة جدلا، الضوء على نجوم مواقع التواصل الاجتماعي والمؤثرين، وأيضا الذين فرضوا مكانهم في مجالات أخرى. وعرف البرنامج،أكمل القراءة »
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